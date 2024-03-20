A Milli Futbol Takımı'nın son rakibi belli oluyor: EURO 2024'te play-off zamanı!

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak son ekiplerin belli olacağı play-off turu heyecanı başlıyor. A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı F Grubu'na eklenecek son ekip play-off turundan gelecek.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 13:02
A Milli Futbol Takımı'nın son rakibi belli oluyor: EURO 2024'te play-off zamanı!
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EURO 2024'e katılacak son 3 takımı belirleyecek play-off turu perşembe günü başlayacak.

Tek maç eleme sistemiyle yapılacak yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, 26 Mart Salı günü finalde karşı karşıya gelecek.

MİLLİ TAKIMIN SON RAKİBİ BELLİ OLACAK 

Finali kazanacak ekipler de 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde edecek.

Play-off turunda A Milli Futbol Takımı'nın F Grubu'ndaki son rakibi belirlenecek. Grupta Portekiz ve Çekya ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin üçüncü rakibi, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan ya da Lüksemburg olacak.

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçlarının (TSİ) programı şöyle:

C Yolu:

20.00 Gürcistan-Lüksemburg

22.45 Yunanistan-Kazakistan

B Yolu:

22.45 İsrail-İzlanda

22.45 Bosna Hersek-Ukrayna

A Yolu:

22.45 Polonya-Estonya

22.45 Galler-Finlandiya


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