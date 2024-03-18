Milli Takım'a sakatlık şoku: 2 oyuncu kadrodan çıkarıldı!
Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları sebebiyle milli takım kadrosundan çıkartıldı. İki oyuncunun yerine Rıdvan Yılmaz ile Oğuz Aydın kadroya dahil edildi.
A Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Milli oyuncular Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
İki oyuncunun yerlerine Rıdvan Yılmaz ile Oğuz Aydın, A Milli Takım’ın kadrosuna dahil edildi.
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