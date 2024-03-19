İşte milli takımlara en çok katkı veren Süper Lig ekipleri!
Süper Lig'den milli takımlara giden futbolcu sayısı netleşti. Yaklaşık 90 futbolcu milli takım için davet alırken milli takıma en fazla futbolcu gönderen takım da belli oldu.
Süper Lig'de milli ara başladı. Süper Lig'den yaklaşık 90 futbolcu milli takıma davet alırken, Transfermarkt'ta yer alan bilgiye göre milli takıma en fazla futbolcu gönderen takım da belli oldu.
Milli takımlara en fazla futbolcu gönderen kulüp Fenerbahçe oldu.
En az futbolcu gönderen kulüpler ise İstanbulspor ve Kasımpaşa oldu.
Fenerbahçe, milli takımlara 11 futbolcu gönderirken sarı-lacivertlileri 9 futbolcu ile Beşiktaş takip ediyor.
Trabzonspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Ankaragücü ise altışar futbolcu gönderdi.
Galatasaray'dan ise bu sayı sakatlıkların da etkisiyle 5'te kaldı.
Fenerbahçe'den A milli takımlarına çağrılan futbolcular:
Edin Dzeko, Rade Krunic (Bosna-Hersek), Dusan Tadic (Sırbistan), Michy Batshuayi (Belçika), İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, İsmail Yüksek (Türkiye), Dominik Livakovic (Hırvatistan), Sebastian Szymanski (Polonya), Alexander Djiku (Gana), ve Bright Osayi-Samuel (Nijerya).
Beşiktaş'tan A milli takımlara çağrılan futbolcular:
Vincent Aboubakar (Kamerun), Milot Rashica (Kosova), Daniel Amartey (Gana), Omar Colley (Gambiya), Bakhtiyor Zaynutdinov (Kazakistan), Mert Günok, Semih Kılıçsoy (Türkiye), Arthur Masuaku (Demokratik Kongo) ve Ernest Muci (Arnavutluk).
Trabzonspor'dan A milli takımlara çağrılan futbolcular:
Mahmoud Trezeguet (Mısır), Thomas Meunier (Belçika), Enis Bardhi (Kuzey Makedonya), Nicolas Pépé (Fildişi Sahili), Uğurcan Çakır (Türkiye) ve Stefano Denswil (Surinam).
Galatasaray'dan A milli takımlara çağrılan futbolcular:
Hakim Ziyech (Fas), Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Türkiye) ve Victor Nelsson (Danimarka).
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