A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor!

A Milli Futbol Takımı'nın 4. torbadan katılacağı kura çekiminde UEFA Uluslar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda mücadele edilecek rakipler belli olacak.

AA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 14:00
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor!
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UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi perşembe günü yapılacak.

Lig aşamasının kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer alacak.

TÜRKİYE, 4. TORBADAN KATILACAK

Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

4. torba: Gürcistan, Yunanistan, TÜRKİYE, Kazakistan.

TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

Müsabakalar-Tarih

1 ve 2. maçlar: 5-10 Eylül 2024

3 ve 4. maçlar: 10-15 Ekim 2024

5 ve 6. maçlar: 14-19 Kasım 2024

Yarı finaller: 4-5 Haziran 2025

Final ve üçüncülük maçı: 8 Haziran 2025


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