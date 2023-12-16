A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa Şampiyonu oldu!
A Milli Kadın Golbol Takımı, Karadağ'da düzenlenen IBSA Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 mağlup ederek şampiyon oldu.
A Milli Kadın Golbol Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İsrail'i 8-4 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
İSRAİL'İ MAĞLUP ETTİLER
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada milli takım, finalde İsrail ile karşılaştı. Rakibini 8-4 yenen Türkiye, 2015 ve 2019'dan sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Son dünya şampiyonu A Milli Kadın Golbol Takımı, 2018 ve 2022'de Paralimpik Oyunlar şampiyonluğu da elde etmişti.
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