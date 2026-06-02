A Milli Takım ABD'ye ne zaman gidecek? Türkiye'nin maçları saat kaçta ve hangi gün?

2.06.2026 11:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden A Milli Futbol Takımı, kamp çalışmalarının ikinci etabı için ABD'ye gidiyor. Peki, A Milli Takım ABD'ye ne zaman gidecek? Türkiye'nin maçları saat kaçta ve hangi gün?
2026 Dünya Kupası D Grubu’nda yer alan Türkiye’nin maç programı belli oldu. A Milli Takım; Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Peki, A Milli Takım ABD'ye ne zaman gidecek? Türkiye'nin maçları saat kaçta ve hangi gün?

TÜRKİYE İLK MAÇINI AVUSTRALYA İLE OYNAYACAK

Türkiye, 2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçına 14 Haziran Pazar günü Avustralya karşısında çıkacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak.

TÜRKİYE'NİN DİĞER GRUP MAÇLARI

A Milli Takım ikinci maçında 20 Haziran’da Paraguay ile karşılaşacak. Türkiye’nin gruptaki üçüncü maçı ise 26 Haziran’da ABD’ye karşı oynanacak.

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Paraguay maçı 20 Haziran’da oynanacak.

TÜRKİYE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - ABD maçı Türkiye saatiyle 05.00’te başlayacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI’NDA HANGİ GRUPTA?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda yer alıyor.

