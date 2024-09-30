Almanlar duyurdu: Atakan Karazor'un milli takım tercihi belli oldu!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığı iddia edildi.
Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için milli takım iddiası gündeme geldi.
Sky Sports Almanya'nın haberine göre; 27 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı için oynamaya karar verdi.
A MİLLİ TAKIM'I SEÇTİ
Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın kısa süre önce Atakan ile temasa geçtiği ancak 27 yaşındaki futbolcunun tercihinin Türkiye olduğu belirtildi.
UYGUNLUK SAĞLANMIŞTI
TFF Yönetimi, geçtiğimiz ay Atakan Karazor'un A Milli Takım oynaması için uygunluk sağlamıştı.
BU SEZON PERFORMANSI
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Vincenzo Montella'dan davet alması halinde hayali gerçekleşecek.
Stuttgart'ta bu sezon 8 maçta süre bulan Atakan Karazor, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Etiketler: #A Milli Takım #atakan karazor #Stuttgart
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