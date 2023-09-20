Riva'daki kritik görüşme bitti... Stefan Kuntz vedalaşarak ayrıldı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmesinin ardından Riva'daki tesislerden ayrıldı. Alman teknik direktör ile yolların ayrılması bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 14:05
Riva'daki kritik görüşme bitti... Stefan Kuntz vedalaşarak ayrıldı!
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A Milli Takım'daki görevine son verilmesi beklenen teknik direktör Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinden ayrıldı.

Alman teknik direktör Kuntz, TFF'nin Riva'daki tesislerinde yönetim kuruluyla toplantıda bir araya geldi.

Stefan Kuntz

HAMİT ALTINTOP İLE VEDALAŞTI

Toplantının ardından A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yöneticilerle vedalaşan Kuntz, kendisini bekleyen araçla tesislerden çıktı.

TFF'nin bugün yapacağı açıklamayla Kuntz'la yollarını ayırması bekleniyor.


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