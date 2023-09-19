Mehmet Büyükekşi ile görüşecek... Stefan Kuntz, İstanbul'a geldi!
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için İstanbul'a geldi.
Ermenistan ve Japonya ile oynanan maçların ardından geleceği tartışma yaratan Stefan Kuntz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Alman teknik direktör, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için İstanbul'a geldi.
TFF YALANLAMIŞTI
TFF daha önce Mehmet Büyükekşi ve Kuntz'un 20 Eylül Çarşamba günü bir toplantı yapacağını duyurmuştu.
Öte yandan federasyon 60 yaşındaki teknik direktör ile ilgili çıkan ayrılık haberlerini de yalanlamıştı.
Mehmet Büyükekşi ve Kuntz arasında yapılacak kritik toplantının ardından Alman teknik direktörün geleceğinin netlik kazanması bekleniyor.
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