19.02.2026 15:26:00
Güncellenme:
A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Sepp Piontek hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı ve Bursaspor'un eski teknik direktörlerinden Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Kariyerinde A Milli Futbol Takımı ve Bursaspor'u da çalıştıran teknik direktör Sepp Piontek, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

FATİH TERİM YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI

1990-1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten Sepp Piontek'in yardımcılığını ise Fatih Terim yapmıştı.

Sepp Piontek, milli takımdan ayrılmasının ardından Bursaspor'a imza atmış ve yeşil-beyazlılarda yaklaşık 5 ay görev almıştı.

SEPP PIONTEK KİMDİR?

Teknik direktörlük kariyerine 1971 yılında Werder Bremen'de başlayan daha sonra sırasıyla Fortuna Düsseldorf, Haiti, St. Pauli, Danimarka, Türkiye, Bursaspor, Aalborg, Silkeborg ve Grönland'ı çalıştırmıştı.

