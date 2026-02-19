A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Sepp Piontek hayatını kaybetti

Kariyerinde A Milli Futbol Takımı ve Bursaspor'u da çalıştıran teknik direktör Sepp Piontek, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.
FATİH TERİM YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI
1990-1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevini yürüten Sepp Piontek'in yardımcılığını ise Fatih Terim yapmıştı.
Sepp Piontek, milli takımdan ayrılmasının ardından Bursaspor'a imza atmış ve yeşil-beyazlılarda yaklaşık 5 ay görev almıştı.
SEPP PIONTEK KİMDİR?
Teknik direktörlük kariyerine 1971 yılında Werder Bremen'de başlayan daha sonra sırasıyla Fortuna Düsseldorf, Haiti, St. Pauli, Danimarka, Türkiye, Bursaspor, Aalborg, Silkeborg ve Grönland'ı çalıştırmıştı.