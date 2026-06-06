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A Milli Takım'ın rakibinde sakatlık: Sahayı sedyeyle terk etti

A Milli Takım'ın rakibinde sakatlık: Sahayı sedyeyle terk etti

6.06.2026 10:11:00
Güncellenme:
AA
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A Milli Takım'ın rakibinde sakatlık: Sahayı sedyeyle terk etti

Paraguay Milli Takımı'nın Nikaragua'yı 4-0 yendiği hazırlık maçında, orta saha oyuncusu Julio Enciso, ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıktı.

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan Paraguay'da, turnuvanın başlamasına günler kala sakatlık üzüntüsü yaşandı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında topu kontrol etmeye çalışırken yerde kalan Enciso, gözyaşları içinde sedyeyle sahayı terk etti.

22 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 2-3 hafta sürebileceği ve gruptaki son maçta Avustralya karşısında forma giyebileceği basına yansıdı.

Geçen sezon Racing Strasbourg takımında forma giyen Enciso, 42 maçta 12 gol attı.

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