A Milli Takım’da kadro krizi!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 13:20

Güncelleme: 25.07.2023 - 13:20

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 12-20 Ağustos’ta ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nın hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam’da, aday kadroda yer alan bazı oyuncuların halen takıma katılmaması dikkat çekiyor. Bu konuyla ilgili spor yazarı Ümit Avcı, Sports TV’de katıldığı programda çarpıcı bilgiler verdi.

Ümit Avcı şunları söyledi:

“Cedi Osman’ın büyük bir ihtimalle bu sene takımda olmayacağını biliyoruz. Alperen Şengün büyük olasılıkla olmayacak. Çünkü çalışmalarını şu anda yurtdışında devam ediyor ve takımının ona bir program hazırladığı söyleniyor. Son anda takıma katılayım gibi bir teklifi var, bunun çok kabul göreceğini düşünmüyoruz. Furkan Korkmaz takımda olacak gibi gözüküyor.”

“Ömer Faruk Yurtseven geçen sene sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Ergin Ataman bu senenin başında onu affettiklerini söylemişti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ömer Faruk’un kendisine geldiğini ve oynamak istediğini söylemişti. Ömer Faruk bu konuşmalardan sonra bir kulüp değişikliği yaşadı, transfer oldu. Yeni kulübün nasıl bakacağını, neler diyeceğini bilmiyorum. Ama geçen sezon Ömer Faruk Yurtseven, yazın özel antrenmanlar yapacağı için Milli Takım’a gelmeyeceğini söylemişti. Çok faydalı olmadığını gördük, sezonun genelinde hiç oynayamadı. Umarım Alperen de aynı hataya düşmez. Çünkü Alperen çok önemli, kıymetli, Türk basketbolseverlerin de sevdiği, sahiplendiği bir oyuncu oldu.”

“Larkin İstanbul’a geldi. Muhtemelen çarşamba günü takıma katılacak. Ama diziyle ilgili bir sorun yaşıyor. Nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Scottie Wilbekin’in henüz bir cevap vermediğini biliyoruz. Wilbekin’le şu anda bir iletişim sorunu da yaşanıyor maalesef. Larkin’in de Wilbekin’in de bir şekilde bu takıma gelip antrenmanlara katılması zorunluluktur diye düşünüyorum. Çünkü iki oyuncu da Türk vatandaşlığına geçtiği için sonuçta belli bir kontrat artısı var, belli bir statü artıları var. Yerli statüde oynama hakkı kazandılar. Kontratlarına çok ciddi oranlarda artışlar sağlandı Türk oyuncu olduğu için. Bunun karşılığında Türk Milli Takımı’na gelmekle yükümlüler yani tercih değildir.”