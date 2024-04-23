Serdar Topraktepe'den Semih Kılıçsoy cevabı: 'Döndükten sonra...'

Yayınlanma: 23.04.2024 - 23:48

Güncelleme: 23.04.2024 - 23:48

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe mücadeleyi değerlendirdi.

"İLK YARIDA BİREYSEL HATALAR YAPTIK"

Maça ilişkin Serdar Topraktepe, "İlk maçtı. Ankaragücü'nün kendi sahasında baskı yapabileceğini biliyorduk ve hazırlıydık. Agresif olamadık. Geniş alanları kapatamadık. Ankaragücü ilk yarı bizden üstündü. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunun hakimi bizdik. İlk yarıda bireysel hatalar yaptık. Maçın ikinci yarısında kontrollü oyunu tercih etti arkadaşlarımız. Seyircimizin önünde turu atlayacağımızı inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DERBİ VE SEMİH KILIÇSOY YANITI

Serdar Topraktepe derbiyle ilgili soruya, "Bu maça odaklandık. Yarından itibaren Fenerbahçe maçına bakacağız. Bugün İstanbul'a döneceğiz. Sonrasında Fenerbahçe maçına odaklanacağız" yanıtını verdi.

Semih Kılıçsoy'la ilgiliyse Serdar Topraktepe, "Salih'i de bir antrenmandan sonra dahil ettik. İnşallah Semih de aramıza katılır. İdmanlara başladı. Bir idman yaptı. Döndükten sonra durumu belli olacak" açıklamasında bulundu.