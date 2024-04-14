2024'ün en iyisi Semih Kılıçsoy

Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:41

Güncelleme: 14.04.2024 - 11:41

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, siyah beyazlı takımın genç forveti Semih Kılıçsoy yine farkını konuşturdu.

Rakip fileleri havalandırarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Semih, 2024 yılında Süper Lig'de en fazla gol katkısı veren oyuncu oldu.

Bu yıl ligde 9. golüne imza atan genç golcünün, 3 de asisti bulunuyor.

Semih Kılıçsoy böylece 12 gole direkt katkı sağlayarak 2024 yılında bu alanda zirvede yer aldı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, toplam gol sayısını 10'a yükselten Semih, aynı zamanda 18 yaş 242 gün ile Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla bir sezonda 10 gole ulaşan en genç ikinci oyuncu oldu. Bu kategoride ilk sırada ise 18 yaş 127 gün ile Oktay Derelioğlu bulunuyor.