A Milli Takım Litvanya'yı 2 golle geçti
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü maçında konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup dördüncü hafta mücadelesinde Litvanya'yı 2-0 mağlup eden Türkiye, 4. maçını da kayıpsız geçti ve grupta liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmanın 52. dakikasında ceza sahası içinde Armanavicius'la ikili mücadeleye giren Cengiz yerde kaldı. Müsabaka durduktan sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Frappart, penaltı kararı verdi.
54. dakikada atışı kullanan Hakan Çalhanoğlu, topu filelere göndererek skoru 2-0 yaptı.
70. dakikada Serdar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cengiz'in şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
80. dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Cengiz ceza sahasına girdikten sonra Milasius'un müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem bir kez daha penaltı kararı verdi.
81. dakikada penaltı atışını kullanan Cengiz'in şutunda kaleci Bartkus ayaklarıyla topu çeldi, pozisyonu takip eden Cengiz'e rağmen kaleci bir kez daha topu uzaklaştırdı.
Müsabaka Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Video Haberler
- Sarı kart gösterdi; döverek öldürdüler
- Öğrenciler hastanelik oldu
- Niğde-Kayseri yolu trafiğe kapatıldı
- Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı
- Ev sahibini öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
- ''İnsanların anılarını topluyorum''
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- Ilıcalı'dan canlı yayında Survivor yorumcusuna tepki
- Gözleri doldu, sesi titredi...
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- NATO'dan yeni Türkiye açıklaması
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt