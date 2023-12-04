A Milli Takım, Portekiz basınında: 'Herkes onlardan kaçmak istiyordu'
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Play-off C Yolu kazananı ile eşleşti. Portekiz basını, kuraların ardından A Milli Futbol Takımı'na geniş yer ayırdı.
EURO 2024'teki rakiplerimizden Portekiz'de gazeteler A Milli Futbol Takımı'na yer verdi.
Portekiz gazetesi Record eşleşmeyi "Yetenekli ve iki kutuplu" başlığıyla duyurdu. Türkiye'nin güçlü oyun yapısı ve taraftar desteğinin vurgulanan haberde Record, "Türkiye, ikinci torbadaki takımlar arasında en güçlü rakiplerden. Herkes onlardan kaçmak istiyordu" ifadeleri yer aldı.
'BİZ BU GRUBU BİLİYORUZ'
A Bola ise Türkiye-Portekiz ve Çekya'nın EURO 2008'deki grup eşleşmesini hatırlattı.
Haberde, "Biz bu grubu biliyoruz" başlığı atılırken, gruptan lider çıkacak takımın da yolu şu ifadelerle değerlendirildi:
"Eğer grubu kazanırsak İngiltere, Fransa ve Belçika'dan da kaçacağız. Bu şartlarda grup lideri, Almanya ve İspanya ile yarı finalde rakip olabilir."
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