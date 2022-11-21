A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası'na yakın takip

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri izlemek amacıyla Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı takip ediyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2022 Pazartesi, 23:10
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası'na yakın takip
Abone Ol google-news

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Katar'da devam eden Dünya Kupası'na gitti.

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri yerinde izlemek isteyen Alman teknik direktör, ABD-Galler maçının oynandığı sırada, "Katardan selamlar! Buraya gelecekteki grup rakiplerimizi izlemeye geldim" diyerek paylaşım yaptı.

A Milli Takım, EURO2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Bu ülkelerden Hırvatistan ve Galler, Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.


Dünya Kupası stefan kuntz katar EURO 2024

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler