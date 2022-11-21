A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası'na yakın takip
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri izlemek amacıyla Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı takip ediyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Katar'da devam eden Dünya Kupası'na gitti.
EURO 2024 Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri yerinde izlemek isteyen Alman teknik direktör, ABD-Galler maçının oynandığı sırada, "Katardan selamlar! Buraya gelecekteki grup rakiplerimizi izlemeye geldim" diyerek paylaşım yaptı.
A Milli Takım, EURO2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Bu ülkelerden Hırvatistan ve Galler, Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.
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