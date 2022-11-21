FIFA'dan Dünya Kupası'nda bir yasak da Belçika'ya: Beyaz formaya izin çıkmadı
FIFA, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda yasak koymaya devam ediyor. Belçika Milli Takımı, beyaz deplasman formasına FIFA tarafından izin verilmediğini açıkladı.
FIFA, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda aldığı kararlarla şaşırtmaya devam ediyor.
Reuters'ın haberine göre, Belçika Milli Takımı'ndan bir sözcü, FIFA'nın kendilerine gökkuşağı şeritli ve arkasında "LOVE" (Sevgi) yazan beyaz formayı Dünya Kupası'nda kullanamayacaklarını ilettiğini söyledi.
Milli takım sözcüsü Stefan Van Loock, "Belçika Milli Takımı ilk üç maç boyunca ana kırmızı formasıyla oynayacak" dedi.
"LOVE" YAZISI KALKARSA İZİN VAR
Loock, bu konunun Katar'daki Dünya Kupası'nın grup aşamalarını geçmeleri halinde ele alınacağını sözlerine ekledi.
Haberde, "LOVE" yazısının kaldırılması halinde formanın kullanılabileceği belirtildi.
Belçika, eylül ayında tanıtılan beyaz deplasman formasını UEFA Uluslar Ligi'ndeki birkaç karşılaşmada kullanmıştı.
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