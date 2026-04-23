Real Madrid'den Arda Güler için flaş sakatlık açıklaması: Dünya Kupası'nda forma giyebilecek mi?

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa'nın orta sahada değişilmez ismi Arda Güler'den kötü haber geldi. Milli futbolcunun kas sakatlığı yaşadığı duyuruldu.

Real Madrid'den Arda Güler'in sakatlığına ilişkin resmi açıklama geldi.

Eflatun-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından bugün oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda, sağ bacağındaki uyluk kasında (biceps femoris) bir kas zedelenmesi teşhis edildi. İyileşme süreci takip edilecektir."

DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYEBİLECEK Mİ?

Marca'nın haberinde Arda Güler'in sezonu kapattığı belirtildi. Sport'taki haberde de Arda Güler'in sezonu kapattığını vurgulanırken, milli yıldızın Dünya Kupası'na yetişmesi için iyileşmesi durumunda dahi riske edilmeyeceği aktarıldı.

Arda Güler'in Dünya Kupası'nda sahada olmak için özel olarak çalışacağı belirtildi. Arda Güler'in sakatlığının 3-4 hafta sürmesi bekleniyor. Milli futbolcu her şey planlandığı gibi giderse 2026 Dünya Kupası'na yetişecek.