A Milli Takım'a çağrılan Tiago Çukur kimdir? Tiago Çukur nereli?
A Milli Takım'da aday kadroya alınan Tiago Çukur, futbol severler tarafından merak ediliyor. Tiago Çukur kimdir? Tiago Çukur nereli? Tiago Çukur kaç yaşında?
A Milli Futbol Takımı'nın, haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Açıklanan kadroda; Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ve Umut Bozok ilk kez yer aldı. Tiago Çukur'un biyografisi futbol severler tarafından merak ediliyor.
TİAGO ÇUKUR KİMDİR?
20 yaşındaki Tiago Çukur, ilk kez Türkiye A Milli Futbol Takımı kadrosuna davet edildi. Tiago Çukur, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'da doğdu. Tam adı Tiago Süer Babaros Çukur'dur. Futbol yaşamına 2012 yılında Feyenoord altyapısında başladı. 2016'da AZ Alkmaar altyapısında forma giyen Çukur, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giydi. Bonservisi İngiliz ekip Watford'da bulunan genç futbolcu 2021 yılında kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'a gönderildi.
Genç futbolcu, 2022 Ocak'ta yeniden Watford U23'e geri döndü. Tiago Çukur U21 Milli Takım formasını 5 kez giydi. Tiago Çukur, 1.96'lık boya sahip.
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