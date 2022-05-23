Milli futbolcu Cenk Tosun, ayrılığı resmen açıkladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, İngiliz ekibinden ayrıldığını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ile olan sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile İngiliz ekibinden ayrıldığını açıkladı.
"EVERTON HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK"
Cenk Tosun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Everton Ailesi,
Burada hayatım boyunca unutamayacağım dört buçuk yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi.
Beraber çalıştığım hocalarıma, takım arkadaşlarıma, personelimize, yönetimimize, başkanımıza ve tabii ki desteklerini hiç esirgemeyen taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim.
Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum ve hayatım boyunca da duymaya devam edeceğim.
Everton'ın her zaman kalbimde bir yeri olacak.
Bu kulüp inanıyorum ki en kısa sürede potansiyeline ulaşıp çok güzel günler görecek ve ben de o gün geldiğinde bir taraftar olarak sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşacağım."
Cenk Tosun, Everton kariyerinde çıktığı 61 resmi maçta 11 gol 6 asistlik performans sergiledi.
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