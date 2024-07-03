A Milli Takım'a kötü haber!

Yayınlanma: 03.07.2024 - 00:22

Güncelleme: 03.07.2024 - 00:22

A Milli Takım'ın, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştığı maçta kötü haber geldi.

11. dakikada sarı kart gören Orkun Kökçü cezalı duruma düştü. Sınırdaki bir diğer isim olan İsmail Yüksek de 42. dakikada sarı kart gördü.

Çeyrek finale yükselen Türkiye'de iki oyuncu, Hollanda'ya karşı forma giyemeyecek.