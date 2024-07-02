A Milli Takım'dan rekor gol!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 22:15

Güncelleme: 02.07.2024 - 22:15

A Milli Takım'ın, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştığı maçta rekor kırıldı.

Rakip fileleri 57. saniyede havalandıran Merih Demiral, Türkiye adına turnuvalardaki en erken golümüzü attı.

Bu rekor daha önce 10 dakikada ile Burak Yılmaz'a aitti.