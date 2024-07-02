A Milli Takım'dan rekor gol!
A Milli Takım'ın Avusturya ile karşı karşıya geldiği maçta rakip fileleri havalandıran Merih Demiral, Türkiye'nin turnuva tarihindeki en erken golünü attı.
A Milli Takım'ın, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştığı maçta rekor kırıldı.
Rakip fileleri 57. saniyede havalandıran Merih Demiral, Türkiye adına turnuvalardaki en erken golümüzü attı.
Bu rekor daha önce 10 dakikada ile Burak Yılmaz'a aitti.
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