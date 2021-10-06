Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe için tarih verdi

Marca'da yer alan habere göre İspanyol basınına konuşan Florentino Perez, Ocak ayında Mbappe ile ilgili güzel haberlerinin olabileceğini dile getirdi ve "Mbappe transferiyle ilgili her şeyi, 1 Ocak'ta çözmüş olmayı umuyoruz." ifadelerinde bulundu.