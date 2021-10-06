Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe için tarih verdi

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2021 Çarşamba, 09:23
<p>Lionel Messi, Neymar, Mbappe, Icardi ve Di Maria, Ramos ve Gianluigi Donnarumma gibi birçok yıldızı kadrosunda bulunduran PSG'de sular durulmuyor.&nbsp;</p>

Lionel Messi, Neymar, Mbappe, Icardi ve Di Maria, Ramos ve Gianluigi Donnarumma gibi birçok yıldızı kadrosunda bulunduran PSG'de sular durulmuyor. 

<p>Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefiyle yola çıkan PSG'de ayrılık krizi yaşanıyor.</p>

Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefiyle yola çıkan PSG'de ayrılık krizi yaşanıyor.

<p>Lionel Messi'nin kadroya dahil olmasıyla özellikle Kylian Mbappe'nin ikinci plana düştüğü ve Fransız yıldızın bu durumdan memnun olmadığı hem Fransız ve İspanyol basınında sık sık gündem oldu.</p>

Lionel Messi'nin kadroya dahil olmasıyla özellikle Kylian Mbappe'nin ikinci plana düştüğü ve Fransız yıldızın bu durumdan memnun olmadığı hem Fransız ve İspanyol basınında sık sık gündem oldu.

<p>Yaz transfer döneminde dünya devi Real Madrid'in kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Mbappe, RMC Sport televizyon kanalıyla yaptığı ve tamamı yarın yayımlanacak röportajda, o dönemde PSG ile sözleşmesini uzatmak istemedi belirtilmişti.</p>

Yaz transfer döneminde dünya devi Real Madrid'in kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Mbappe, RMC Sport televizyon kanalıyla yaptığı ve tamamı yarın yayımlanacak röportajda, o dönemde PSG ile sözleşmesini uzatmak istemedi belirtilmişti.

<p>Yaz transfer döneminde dünya devi Real Madrid'in kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Mbappe, RMC Sport televizyon kanalıyla yaptığı röportajda, o dönemde PSG ile sözleşmesini uzatmak istemedi belirtilmişti.</p>

Yaz transfer döneminde dünya devi Real Madrid'in kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Mbappe, RMC Sport televizyon kanalıyla yaptığı röportajda, o dönemde PSG ile sözleşmesini uzatmak istemedi belirtilmişti.

<p>Real Madrid Başkanı Florentino Perez, son dönemde ismi sık sık Real Madrid ile anılan yıldız futbolcu Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Perez, Ocak ayında transferi sonuçlandırmak istediklerini dile getirdi.</p>

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, son dönemde ismi sık sık Real Madrid ile anılan yıldız futbolcu Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Perez, Ocak ayında transferi sonuçlandırmak istediklerini dile getirdi.

<p>Marca'da yer alan habere göre İspanyol basınına konuşan Florentino Perez, Ocak ayında Mbappe ile ilgili güzel haberlerinin olabileceğini dile getirdi ve "Mbappe transferiyle ilgili her şeyi, 1 Ocak'ta çözmüş olmayı umuyoruz." ifadelerinde bulundu.</p>

Marca'da yer alan habere göre İspanyol basınına konuşan Florentino Perez, Ocak ayında Mbappe ile ilgili güzel haberlerinin olabileceğini dile getirdi ve "Mbappe transferiyle ilgili her şeyi, 1 Ocak'ta çözmüş olmayı umuyoruz." ifadelerinde bulundu.

<p>Yıldız futbolcu, Paris ekibinde çıktığı 174 maçta 133 gol atıp, 63 asist yaptı.</p>

Yıldız futbolcu, Paris ekibinde çıktığı 174 maçta 133 gol atıp, 63 asist yaptı.

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