Lionel Messi'nin çocukluk lisansı açık artırmada

06 Ekim 2021 Çarşamba, 13:36

Ligue 1 ekiplerinden PSG'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin, 8 yaşında Newell's Old Boys forması giydiği döneme ait futbolcu lisansı açık artırmaya çıktı.

TMZ'de yer alan habere göre Arjantinli yıldız 8 yaşındaki lisansı 10 bin dolardan açık artırmaya çıktı.

1987 doğumlu yıldız, futbola başladığı Newell's Old Boys'da oynadıktan sonra Barcelona altyapısına transfer olmuştu.

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Messi'nin çocukluk lisansına, futbolseverlerin ve koleksiyoncuların büyük bir ilgi göstermesi ve lisansın yüksek ücretlere satılması bekleniyor.