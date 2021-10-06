Avustralya kadın futbolunda taciz iddiası

06 Ekim 2021 Çarşamba, 13:18

Avustralya Futbol Federasyonu, kadın futbolcuların tacize uğradığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatacağını duyurdu.

Geçen ay emekliye ayrılan Avustralyalı kadın futbolcu Lisa de Vanna'nın, profesyonel kariyeri boyunca birçok kez tacize uğradığına ilişkin iddiaları, ülkede büyük yankı uyandırdı.

Ülke basınına konuşan De Vanna, futbol oynadığı dönemde takım arkadaşları tarafından birçok kez tacize uğradığını iddia ederek, "Cinsel yönden taciz edildim mi? Evet. Zorbalığa uğradım mı? Evet. Yaşadıklarım beni rahatsız etti mi? Evet. Herhangi bir spor organizasyonunda veya ortamda yaşadıklarım kabul edilemez. Profesyonellik dışı bu hareketler, midemi bulandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lisa de Vanna'nın iddialarına, eski takım arkadaşı Elissia Carnavas ve eski antrenörü Rose Garofano sosyal medyadan destek verirken, Avustralyalı kadın futbolcu Rhali Dobson da profesyonelliğe geçtiği ilk dönemlerde benzer tacizler yaşadığını iddia etti.

Konuya ilişkin Avustralya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ülke basınında yer alan kadın futbolculara yönelik taciz iddialarının kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Bu konulara karşı sıfır tolerans politikamızı sürdüreceğiz. Olayın aydınlığa kavuşturulması için bağımsız bir araştırma komisyonu kuruldu. Futbolcularla görüşmeler yapılacak ve soruşturma açılacak." ifadeleri kullanıldı.

Avustralya, Yeni Zelanda ile ortaklaşa olarak 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı düzenleyecek.