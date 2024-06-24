A Milli Takım'da Mert Günok belirsizliği!
A Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle Portekiz karşılaşmasında forma giyemeyen Mert Günok'un Çekya maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.
A Milli Takım, EURO 2024'teki son grup maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan 35 yaşındaki file bekçisi Mert Günok'un durumu belirsizliğini koruyor.
Mert Günok, gruptaki ilk maçta Gürcistan karşısında kaleyi korumuş ancak daha sonra dizindeki ağrılar nedeniyle Portekiz karşılaşmasında görev yapamamıştı.
Spor Haberleri
- İşte A Milli Takım'ın şampiyonluk oranı!
- Türkiye - Çekya maçının hakemi belli oldu!
- Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı kararı!
- Premier Lig'den Barış Alper Yılmaz'a kanca!
- Alvaro Morata kimdir?
- A Milli Takım'da Mert Günok belirsizliği!
- Galatasaray, Zaniolo'nun bonservis bedelini belirledi!
- Jose Mourinho'dan Fenerbahçe paylaşımı!
- Copa America'da nefes kesen maçta Uruguay galip geldi!
- Trabzonspor'dan 5 futbolcu için KAP açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayhan Sicimoğlu'ndan personeline tokatlı saldırı
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler sözleri!
- Alınmayan önlemler, yıkım getiren sonuç...
- 'MHP (Babamın partisi) ...'
- Şeriat İslam değildir
- Üç hilalin gölgesindeki suç örgütü
- Yan yana gelemiyorlar: En uyumsuz 4 burç
- Özel sektör 'ara zam' yapacak mı?
- İYİ Partili başkanın 'çirkin ifadesine' tepkiler büyüyor
- Şevval Sam'ın 'sınıf farkı' açıklaması tepki çekti