A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak oldu
Kenan Koçak, A Milli Takım'da teknik direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı olduğunu duyurdu.
Kenan Koçak, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirilen Stefan Kuntz'un yardımcısı olacağını açıkladı.
Sosyal medya paylaşımıyla yeni görevini açıklayan Koçak, "Benim için artık gurur verici bir dönem başlıyor. A Milli Takımı'nın teknik heyetinde görev yapmak üzere yeni yapılanmanın bir parçası oldum" ifadelerini kullandı.
Daha önce Alanyaspor'un istediği ve kulüpte görüştüğü Kenan Koçak, Almanya'dan da teklifler almış ama uygun proje bulamadığı için kabul etmemişti. Konu milli takım olunca ve eski hocası Kuntz başa gelince Hamit Altıntop'un ısrarlı yaklaşımı ile ikna edilen Koçak bugün imzayı attı.
Koçak, 2002-2003 sezonundaki futbolculuk döneminde Stefan Kuntz'un çalıştırdığı Waldhof Mannheim'de görev yapmıştı. O dönem futbolculuk kariyerini sürdüren Kenan Koçak, Kuntz'un öğrencisiydi.
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