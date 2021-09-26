Dünya devi Real Madrid, Çağlar Söyüncü'yü takibe aldı
İspanyol basınında yer alan habere göre Çağlar, Real Madrid'in listesine EURO 2020'de girdi. Türkiye'nin başarısız tamamladığı turnuvaya rağmen Çağlar'ın performansından etkilenen Real Madrid yetkilileri, Çağlar'ın İngiltere Premier League'de de Leicester City ile gösterdiği performanstan hayli memnun.
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