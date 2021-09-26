Dünya devi Real Madrid, Çağlar Söyüncü'yü takibe aldı

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2021 Pazar, 15:00
<p>İngiltere Premier League ekiplerinden Leicester City'de forma giyen ve aynı zamanda Türk Milli Takımı'nın da formasını terleten Çağlar Söyüncü, iddialara göre İspanyol devi Real Madrid'in transfer listesinde.</p>

İngiltere Premier League ekiplerinden Leicester City'de forma giyen ve aynı zamanda Türk Milli Takımı'nın da formasını terleten Çağlar Söyüncü, iddialara göre İspanyol devi Real Madrid'in transfer listesinde.

<p>İspanyol basınında yer alan habere göre Çağlar, Real Madrid'in listesine EURO 2020'de girdi. Türkiye'nin başarısız tamamladığı turnuvaya rağmen Çağlar'ın performansından etkilenen Real Madrid yetkilileri, Çağlar'ın İngiltere Premier League'de de Leicester City ile gösterdiği performanstan hayli memnun.</p>

İspanyol basınında yer alan habere göre Çağlar, Real Madrid'in listesine EURO 2020'de girdi. Türkiye'nin başarısız tamamladığı turnuvaya rağmen Çağlar'ın performansından etkilenen Real Madrid yetkilileri, Çağlar'ın İngiltere Premier League'de de Leicester City ile gösterdiği performanstan hayli memnun.

<p>Çağlar'ın Leicester City ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunurken, aynı haberdeki iddialara göre Leicester City, başarılı savunma oyuncusu için 45 milyon sterlin talep etti.</p>

Çağlar'ın Leicester City ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunurken, aynı haberdeki iddialara göre Leicester City, başarılı savunma oyuncusu için 45 milyon sterlin talep etti.

<p>Çağlar bu sezon Leicester City ile Premier League'de çıktıkları 6 maçın 6'sına da ilk 11 başlayıp 90 dakika süre aldı.</p>

Çağlar bu sezon Leicester City ile Premier League'de çıktıkları 6 maçın 6'sına da ilk 11 başlayıp 90 dakika süre aldı.

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