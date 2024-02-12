Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Çok ciddi travmalara neden olabilir'

Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:51

Güncelleme: 12.02.2024 - 09:51

Fenerbahçe, kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "İrfan hamlesi işe yaradı. Fenerbahçe, önce Tadic’le penaltıdan beraberliği sağladı sonra Dzeko’yla öne geçti. Herkes sevinci üzerinden atamadan rakibin beraberlik golü geldi. Bir kez daha yıkım herkes için. Seyirci sustu gardı düştü ama üçüncü golün beklentisindeydi. Olmadı. Çok büyük fırsat kaçtı. Telafisi olur mu bilemem zor gibi. Sahandaki maçları kazanamazsan şampiyon olma ihtimalin zayıflar. Galatasaray bu avantajı iyi değerlendirecektir." (Cumhuriyet)

''LINCOLN KADRODA TUTULAMAZ MIYDI''

Uğur Meleke: ''Alanya karşısında özellikle ilk yarıda Fenerbahçe’nin topa yüzde 70 sahip olmasına rağmen yalnızca 0,57 gol beklentisi yaratabilmesinin altında bu sebep vardı. Fred’siz dönemde İsmail-Krunic’li orta saha bir ikinci-üçüncü bölge bağlantı zafiyeti yarattı. Dzeko bu yüzden sürekli derine-bağlantıya gelmek zorunda kaldı. Dün uzunca bir süre sol taç çizgisinden oyun kurmaya kalktığını gördük Dzeko’nun. İnsanın aklına ister istemez şu soru geliyor bu noktada: Orta saha orijinli Lincoln Henrique kadroda tutulamaz mıydı? Lincoln hem pas yüzdesi yüksek, hem de aynı zamanda asist ve şut silahı olan yetenekli bir futbolcu. Bence pekala Fred’in yokluğunda 8 numara alternatifi olabilirdi Lincoln.'' (Hürriyet)

Erman Toroğlu: ''Bu maç psikolojik olarak da Fenerbahçe için çok kötü olacak öyle gözüküyor. Şimdi bir Ferdi Kadıoğlu'nu düşünün ne koşmuş neler yapmış? Bir de Tadic'i, Dzeko'yu düşünün. Bu ikisinin yanına bir kaç isim daha sayabilirim. Fenerbahçe'deki oyuncuların üzerine yük eşit binmiyor. Bazıları bazılarının sırtına binerek gidiyorlar! Alanyaspor son 10 dakika biraz daha dikkatli top kullansa 3'ü de bulabilirdi. Son anlarda karşısında Fenerbahçe olduğunu düşünüp oynadılar, bir Anadolu takımı var gibi düşünseler 3'ü atabilirlerdi. Bu iş böyle, psikolojik. Dün geceki maç için bir düz mantık yapalım. Fenerbahçelilerin hakeme söyleyecek bir şeyleri var mı? Bence yok. Zemine söyleyecekleri bir şey var mı? Hayır... Hava şartlarına söyleyecek bir şeyleri var mı? Hayır.... Seyirciye bir şey söylemeye hakları var mı? Hayır... Geriye ne kalıyor, aynaya bakmak!'' (Fotomaç)

''SKANDAL BİR GECEYDİ''

Ahmet Çakar: "Türk hakemliği adına skandal bir geceydi. Çok büyük hatalar yapıldı. İlk yarıda Tadic, rakibin bileğinin üstüne basıyor, mutlak kırmızı kart almalıydı. Yine ilk yarının sonunda sarı kartlı Cengiz, rakibini suratından itti. Mutlak sarı, dolayısıyla kırmızı kart. Eğer hakem hakem olsaydı, Fenerbahçe ilk yarıda 9 kişi kalırdı. Sonra bir de tuttu, ikinci yarının hemen başında bir penaltı uydurdu ki hiçbir şey yok. Bir yan topta rakibin elini hisseden Djiku kendini yere attı, hakem de penaltıyı veriverdi." (Sabah)

Gürcan Bilgiç: "Kendi sahasındaki dokuzuncu puan kaybını aldı Fenerbahçe. Baskı altında oynarken, doğru karar alma, sakin olma karakterinin sınavını verdiler ilk olarak. Pozisyona girmeye niyetli olmayan bir rakibin, önde baskı tuzağında kaldılar. İddia koybolmaz. Galatasaray da kaybedecek. Ayağa kalkmak için, geçmiş sezonlardaki hataları yapmadan, algıyı yöneterek yola devam etmeleri şart." (Fotomaç)

''İKRAMIN KARŞILIĞI SKANDAL''

Ercan Güven: ''Futbolda her türlü sonuç var… Lakin, nefes nefese şampiyonluk mücadelesinde rakibinin kazanıp lider olduğu hafta Fenerbahçe’nin Kadıköy’de ligin mütevazı takımlarından Alanyaspor’a iki puan ikram etmesinin lügat karşılığı, “skandal”! Sahi, yeri mi dardı Fenerbahçe’nin yeni mi?.. Mazeret neydi? Saha, seyirci, hakem hepsi dört dörtlüktü, sadece takım ve teknik heyet döküldü. İşin kötüsü artık deşifre olan Fenerbahçe “çözümü” şimdi tüm rakiplerin elinde var. Çok zor bundan sonra Fenerbahçe’nin zirveye dönüşü.'' (Milliyet)

Ömer Üründül: ''Eğer çift santrfora dönüyorsan, orta sahayı 2 kişiye bırakıyorsan çıkacak isim kesinlikle İsmail olmaz. Bu değişiklikten sonra Alanya rahatladı. Yoğun baskıdan kurtuldu, sonra kopuk kopuk bir futbol seyrettik. Fenerbahçe yine de bir gol bulabilirdi. Ama bu hatanın göstergesi, Alanya'nın kaçırdığı 2 net pozisyondu. Bu puan kaybı bundan sonrası için çok ciddi travmalara neden olabilir. Çünkü hem oyun iyi değil daha da önemlisi lider yabancılarda fiziki düşüş devam ediyor.''

''HATA HAKKI KALMADI''

İlker Yağcıoğlu: ''Fenerbahçe dün akşam ilk 45 dakikayı resmen boşa geçirdi. Bunda Alanyaspor'un ön alanda yaptığı etkili baskı ve İsmail hocanın formsuz oyuncularda ısrar edip, aynı 11'le maça başlamasının etkisi büyüktü. Haftalardır gol atamayan Dzeko ve ortada gözükmeyen Szymanski yine sahadaydı. Fazla üretemeyen, hücumda çoğalamayan ve alışık olmadığımız bir Fenerbahçe izledik. Dün akşam Teknik Direktör İsmail Kartal hata yapma hakkını tüketti. İç sahada kaybedilen 2 puan şampiyonluk yarışında avantajı Galatasaray'a çevirdi.'' (Takvim)

Ersun Yanal: "Fenerbahçe'nin bu stresi yönetmek konusunda bazı oyunculara ihtiyacı var. Bu kadar baskın oynarken 85. dakikada 10 dakikada uzasa 15 dakikalık bir oyun var. Ceza sahası oyunu oynuyorsun. Merkez çok kalabalık. Şimdi orada Dzeko'yu niye çıkarırsın? Bazen oyun oynanmıyor. Bazen oyun kaosa dönüyor. Sana orada kaosu yaratacak bir oyuncu lazım. Sen onu oyundan alırsan oyunu yumuşatmış olursun.'' (Bein Sports)

''BÜYÜK TAKIMSAN YEMEYECEKSİN''

Mehmet Özdilek: "2-1'den sonra Fenerbahçe oyunu tutabilmeli. Büyük takım dediğin böyle olur, yememelisin. Başladığı an ve o sürece kadar olan işler doğru gitmiyor. Çok pas hatası yapıyorsun, orta alanda alan fazla." (TRT Spor)