Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: 'Kişi kendinden bilir işi…'

Fenerbahçe, Alanyaspor maçının ardından Galatasaray'ın yaptığı paylaşıma bir cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 22:58
Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: 'Kişi kendinden bilir işi…'
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın yaptığı hakem paylaşımına cevap verdi. 

Sarı-lacivertli ekipten yapılan paylaşım şu şekilde: 

"Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi…" Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK."

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

Galatasaray ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!"


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