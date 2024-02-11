Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: 'Kişi kendinden bilir işi…'

Yayınlanma: 11.02.2024 - 22:58

Güncelleme: 11.02.2024 - 22:58

Fenerbahçe, Galatasaray'ın yaptığı hakem paylaşımına cevap verdi.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan paylaşım şu şekilde:

"Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen; kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; "Kişi kendinden bilir işi…" Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak; algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak, FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK."

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

Galatasaray ise yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!"