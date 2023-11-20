A Milli Takım'dan tarihi galibiyetler... Zaferin 4 sırrı!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 09:58

Güncelleme: 20.11.2023 - 10:00

A Milli Futbol Takımımızın, Almanya ile Berlin’de oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazanmasının ve rakibi karşısında deplasmanda 72 yıl sonra galip gelmesinin yankıları sürüyor.

Kuntz’la yolların ayrılmasının ardından Montella yönetiminde Hırvatistan’ı ve Letonya’yı yenerek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Ay-Yıldızlılar, bambaşka bir kimliğe büründü. Bu durumda Montella’nın takım içinde yarattığı havanın ve taktiksel anlayışının önemi büyük.

TAKTİK ESNEKLİK: Montella, Avrupa’nın en genç yaş ortalamasına sahip konumdaki Milli Takımımızın başına geçtiği andan itibaren aklındaki farklı taktiklere uygun profildeki oyuncuları kadroya dahil etti. İyi bir sistem kuran İtalyan çalıştırıcı, kazanılan 3 maçtaki 11 tercihleriyle doğru yolda olduğunu ortaya koydu. Farklı isimlere şans tanıyarak herkese “Kimsenin forması garanti değil” mesajını da bir yandan verdi.

DOĞRU İLETİŞİM: 2 sezon Adana Demirspor’u çalıştıran Montella, hem futbolcuların hem de toplumun duygusal karakterini iyi özümserken, beklentilerin ne seviyede olduğunun farkına vararak hareket etti. Geldiği günden bu yana tüm futbolcularıyla yakın iletişim kurdu, potansiyellerinin farkına varmalarını istedi, özgüven kazanmalarını sağladı.

LİDERLİK VASFI: Hırvatistan ve Almanya karşısındaki önemli zaferlere rağmen Montella hiçbir zaman maçın önüne geçmedi, bencil davranmadı, başarının mimarı olarak oyuncularını gösterdi. Karakterindeki liderlik ruhunu, taktik disipliniyle birleştiren İtalyan çalıştırıcı her kampta, antrenmanda ve maçta futbolcularının saygısı ile sevgisini kazanmayı başardı.

GELECEĞİ PLANLIYOR: 3 maçtaki performansıyla “Daha önce neredeydiniz” dedirten Milli Takım, Montella yönetiminde pes etmeyen bir yapıya bürünüp 2024 Avrupa Şampiyonası için herkesi heyecanlandırdı. Almanya’daki turnuvada hedefi başarı olarak belirleyen Montella, bir yandan da 2026 Dünya Kupası’nın kadro planlaması için yoğun mesai harcıyor.

'YILDIZ' GİBİ PARLADI

Ay-Yıldızlı formayla 11’de sahaya çıktığı ilk maçta Almanya ağlarına şık bir gol atan 18 yaşındaki Kenan Yıldız gündem yarattı.

Juventus’ta oynayan genç futbolcu İtalya’da manşet oldu. Almanya’da dünyaya gelen ve Bayern Münih altyapısından Juventus’a transfer olan Yıldız, yakın zamanda milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanmıştı. İtalyan medyası, Kenan Yıldız’ı, Juventus’un eski yıldızı Del Piero’ya benzetti.