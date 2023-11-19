Berlin'de 'Yıldız' parladı! A Milli Takım, Almanya'yı 3 golle devirdi

Yayınlanma: 19.11.2023 - 00:45

Güncelleme: 19.11.2023 - 00:54

A Milli Takım, hazırlık karşılaşmasında Almanya ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Almanya, Kai Havertz'in 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşma yaklaşık yarım saat bu skorla devam etti.

A Milli Takım'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre Akbaba, 34. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Emre Akbaba yerine Abdülkadir Ömür oyuna dahil oldu.

ÖNCE FERDİ SONRA KENAN!

A Milli Takım, 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile eşitliği yakaladı. Abdülkerim Bardakcı'nın pasını iyi kontrol eden Ferdi, ceza sahasından yaptığı vuruşla skora denge getirdi. Ay yıldızlı ekip, devre bitmeden öne geçti. Kaan Ayhan'ın pasıyla topu alan Kenan Yıldız, ceza sahası içinden çıkardığı sert şutla durumu 2-1 yaptı.

A Milli Takım, soyunma odasına 2-1'lik skorla önde gitti.

Almanya, 49. dakikada Niclas Füllkrug ile durumu 2-2 yaptı. A Milli Takım'da Salih Özcan, gol öncesi pozisyonda Florian Wirtz tarafından kendisine faul yapıldığı yönünde itirazda bulundu. Hakem Bartosz Frankowski, VAR'ı da dinledikten sonra Füllkrug'un golünü verdi.

YUSUF SARI PENALTIDAN ATTI

A Milli Takım, 70. dakikada penaltı kazandı. Bu dakikada ceza sahasına gelen top sonrası Abdülkerim'in yere indirmek istediği top, Havertz'ten döndü. Milli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Hakem Bartosz Frankowski, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve A Milli Takım lehine penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Yusuf Sarı, 71. dakikada penaltıdan skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve A Milli Takım, Almanya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Ay-yıldız ekip, Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında 21 Kasım Salı günü Galler deplasmanına gidecek. Almanya ise aynı tarihte hazırlık maçında Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak.