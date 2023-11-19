A Milli Futbol Takımı için yeni ihtimal! Nasıl birinci torbada oluruz?

Yayınlanma: 19.11.2023 - 10:38

Güncelleme: 19.11.2023 - 10:41

A Milli Takım, hazırlık maçında Almanya'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederken EURO 2024 Elemeleri'nde yer aldığı D Grubu'nda da iki maç oynandı.

Galler, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı ve turnuva biletini alma konusunda işini iyice zora soktu. Bu sonuçla birlikte 3. sıraya gerileyen Galler'in liderlik şansı kalmadı. Son hafta A Milli Takım ile kozlarını paylaşacak Galler, 3 puan alıp Hırvatistan'ın Ermenistan karşısında takılmasını bekleyecek.

HIRVATİSTAN LİDERLİK ŞANSINI KORUDU

Hırvatistan ise Letonya deplasmanında 2-0'lık skorla kazandı ve puanını 13 yaparak son haftaya 2. sırada girdi. Dalic'in öğrencileri, Ermenistan'ı yenmesi halinde diğer sonuçlara bakılmaksızın EURO 2024 biletini alacak. Liderlik için ise Türkiye'nin Galler'e yenilmesini beklemek zorunda kalacak.

GRUPTA PUAN DURUMU

1- Türkiye - 16 puan

2- Hırvatistan - 13 puan

3- Galler - 11 puan

TÜRKİYE GRUBU NASIL LİDER BİTİRİR?

Montella ile bir çıkış yakalayan ve son 3 maçını kazanan milli takım, Galler karşısında en az 1 puan alması halinde grubu lider tamamlayacak. Ancak olası galibiyet, EURO 2024'teki torbalar için de önemli olacak.

MİLLİ TAKIM EURO 2024'TE NASIL BİRİNCİ TORBADA YER ALIR?

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 grup kuralarında lider olması için iki senaryo bulunuyor.

Birinci torbaya girebilmek için geçekleşmesi gereken iki senaryo şu şekilde:

İlk senaryo: Belçika, Azerbaycan'ı yenerse İspanya Gürcistan'a kaybedecek; İskoçya, Norveç'e puan kaybedecek; Danimarka Kuzey İrlanda'ya puan verecek.

İkinci senaryo: İspanya, Gürcistan'ı yenerse Belçika, Azerbaycan'a puan verecek; Danimarka, Kuzey İrlanda'ya puan verecek; Türkiye, Galler'i 4-1 ya da daha farklı yenecek.

ANLIK MUHTEMEL TORBALAR

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya

2. Torba: TÜRKİYE, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, İtalya, Slovenya, Hırvatistan

4. Torba: Slovakya, İsviçre, Çekya, Polonya, Ukrayna, Yunanistan