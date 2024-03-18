A Milli Takım'ın EURO 2024'te giyeceği yeni formaları resmen tanıtıldı

Yayınlanma: 18.03.2024 - 17:49

Güncelleme: 18.03.2024 - 17:50

A Milli Takım, Euro 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve elemelerden gelecek bir takımla yarışacak.

14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek turnuva öncesinde A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda giyeceği formalar tanıtıldı.

TFF ve Nike iş birliği ile üretilen formalar, Federasyon'un sitesinden tanıtıldı. Açıklamada, "1923 yılında ilk milli maçta giyilen formadan esinlenerek tasarlanan iç saha formasının ön kısmındaki dikkat çeken kırmızı bant, eğimli üst kısmı ve özel baskıları, sporcuların geçmiş 100 yılın gururunu bugüne taşımasını simgeliyor. Deplasman formasının kırmızı tonu, Al Sancak'ın renklerine sadık kalırken, formanın kalp bölgesinde yer alan armayı öne çıkarıyor. Formaların arka kısmında bulunan "Türkiye" yazısı ise genç sporculara ilham vererek, milli takım ruhunu canlandırıyor ve tek yürek olma duygusunu harekete geçiriyor" ifadeleri yer aldı.

Kırmızı ve beyaz olarak iki renkte üretilen formalar 959,90 liradan satışa sunuldu.

Formalar, 21 Mart'tan itibaren alınabilecek.