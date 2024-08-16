Aaron Boupendza kimdir? Aaron Boupendza kaç yaşında, nereli?
Hatayspor'daki etkileyici performansıyla dikkat çeken Aaron Boupendza, geçtiğimiz günlerde MLS ekiplerinden Cincinnati FC ile yollarını ayırdı. İsmi Türk kulüpleriyle anılan Boupendza'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Aaron Boupendza kimdir? Aaron Boupendza kaç yaşında, nereli?
Aaron Boupendza'nın etkileyici performansı, Hatayspor'da büyük ilgi gördü. Ancak, geçtiğimiz günlerde MLS temsilcisi Cincinnati FC ile yollarını ayırdığı açıklandı. Bu gelişmenin ardından, futbolseverler Boupendza'nın kim olduğu ve yaşını merak etmeye başladı. Peki, Aaron Boupendza kimdir? Aaron Boupendza kaç yaşında, nereli?
AARON BOUPENDZA KİMDİR?
Aaron Boupendza, futbol kariyerine Gabon'un Mounana takımında başladı. 2015'te profesyonel sözleşme imzaladığı Bordeaux'da da dikkatleri üzerine çekti. 2020 yılında Hatayspor'a transfer olarak Süper Lig'de başarılı bir dönem geçirdi. Burada 26 Eylül 2020'de Kasımpaşa maçında ilk kez sahaya çıktı ve 6-0'lık Antalyaspor galibiyetinde 4 gol atarak büyük bir çıkış yaptı.
2021 yılında Katar ekibi Al-Arabi'ye transfer olan Boupendza, ardından Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımında bir sezon geçirdi. En son MLS'de Cincinnati FC ile sözleşme imzalayan oyuncunun bu macerası da bir yıl sürdü. Cincinnati'de geçen sezon 17 maça çıkan Boupendza, 3 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.
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