Mika Faye kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Mika Faye kaç yaşında, nereli? Mika Faye'nin kariyeri

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Barcelona forması giyen stoper oyuncusu Mika Faye'yi radarına aldı. Peki, Mika Faye kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Mika Faye kaç yaşında, nereli? Mika Faye'nin kariyeri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 09:58
Mika Faye kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Mika Faye kaç yaşında, nereli? Mika Faye'nin kariyeri
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Transfer çalışmalarını sürdüren ve sol ayaklı stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Barcelona'nın Senegalli futbolcusu Mikayil Faye ile ilgilendiği iddia edildi. Peki, Mika Faye kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Mika Faye kaç yaşında, nereli? Mika Faye'nin kariyeri...

MIKA FAYE KİMDİR?

Mikayil Ngor "Mika" Faye, 14 Temmuz 2004 tarihinde dünyaya gelmiştir. Sol bek olarak görev yapan Faye, Senegal'deki Diambars FC Akademisi'nde Bamba Dieng ile birlikte yetişti. Sol bek olarak da oynayabilen Faye, Olympique de Marseille ve Stade de Reims ile anlaştı ve Dinamo Zagreb ile antrenmanlara çıktı.

19 Haziran 2023'te Barcelona Atlètic'e katıldı. Haziran 2027'ye kadar süren bir sözleşme imzaladı ve 15 numarayı aldı. 3 Eylül 2023'te Real Union'a karşı resmi Barcelona Atlètic ilk maçına çıktı ve takım arkadaşı Pelayo Fernández ile birlikte stoper ikilisi oluşturdu.


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