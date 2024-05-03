Aaron Boupendza'dan kötü haber: Çenesi kırıldı!
FC Cincinnati, saha dışında yaşanan bir olayda çenesi kırılan Aaron Boupendza'nın ameliyat olduğunu açıkladı.
MLS ekiplerinden FC Cincinnati forması giyen Aaron Boupendza talihsiz bir sakatlık geçirdi.
Kulüp, saha dışında sakatlanan Boupendza'nın çenesinin kırıldığını ve oyuncunun ameliyat edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada Aaron Boupendza'nın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
FC Cincinnati formasıyla bu sezon 13 maça çıkan 27 yaşındaki Gabonlu forvet, 3 gol atma başarısı gösterdi.
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