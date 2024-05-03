Aaron Boupendza'dan kötü haber: Çenesi kırıldı!

FC Cincinnati, saha dışında yaşanan bir olayda çenesi kırılan Aaron Boupendza'nın ameliyat olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:44
Aaron Boupendza'dan kötü haber: Çenesi kırıldı!
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MLS ekiplerinden FC Cincinnati forması giyen Aaron Boupendza talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Kulüp, saha dışında sakatlanan Boupendza'nın çenesinin kırıldığını ve oyuncunun ameliyat edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada Aaron Boupendza'nın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

FC Cincinnati formasıyla bu sezon 13 maça çıkan 27 yaşındaki Gabonlu forvet, 3 gol atma başarısı gösterdi.


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