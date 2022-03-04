Beşiktaş'ın Aaron Boupendza transferinde son gelişme
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan eski Atakaş Hataysporlu Aaron Boupendza'nın siyah-beyazlılara transferi konusunda yönetimin kararı belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon belirlenen hedeflerin uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon ile birlikte daha başarılı bir grafik çizmek isteyen siyah-beyazlılar transfer hamlelerini de planlamaya başladı.
YÖNETİCİLER ARAŞTIRDI
Geçen sezon Hatayspor ile başarılı bir performans gösteren Aaron Boupendza, 2021 yazında Katar ekiplerinden Al-Arabi'ye 4,25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.
Ajansspor'un haberine göre, menajerler tarafından siyah-beyazlılara önerilen Boupendza için Beşiktaş yöneticileri, bir araştırma yaptı.
Oyuncunun kalitesinden kuşkusu olmayan yöneticiler tecrübeli futbolcunun zaman zaman saha dışında disiplin sorunları yaşadığını öğrendi. Bu konuda kararsız kalan siyah-beyazlılarda transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu öğrenildi.
LİGDE GOL KRALI OLDU
Hatayspor'da oynadığı dönemde oynadığı futbol ile tüm dikkatleri üzerine çeken Aaron Bouopendza, 2020/21 sezonunda 36 maçta kaydettiği 22 gol ile Süper Lig'de gol kralı olmayı başardı. Bu başarısı ile birçok kulübün radarına giren Gabonlu forvet, Katar takımlarından Al-Arabi'nin yolunu tuttu.
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