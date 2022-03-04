Beşiktaş'ın Aaron Boupendza transferinde son gelişme

04 Mart 2022 Cuma, 16:23

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon belirlenen hedeflerin uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon ile birlikte daha başarılı bir grafik çizmek isteyen siyah-beyazlılar transfer hamlelerini de planlamaya başladı.

YÖNETİCİLER ARAŞTIRDI

Geçen sezon Hatayspor ile başarılı bir performans gösteren Aaron Boupendza, 2021 yazında Katar ekiplerinden Al-Arabi'ye 4,25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Ajansspor'un haberine göre, menajerler tarafından siyah-beyazlılara önerilen Boupendza için Beşiktaş yöneticileri, bir araştırma yaptı.

Oyuncunun kalitesinden kuşkusu olmayan yöneticiler tecrübeli futbolcunun zaman zaman saha dışında disiplin sorunları yaşadığını öğrendi. Bu konuda kararsız kalan siyah-beyazlılarda transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu öğrenildi.

LİGDE GOL KRALI OLDU

Hatayspor'da oynadığı dönemde oynadığı futbol ile tüm dikkatleri üzerine çeken Aaron Bouopendza, 2020/21 sezonunda 36 maçta kaydettiği 22 gol ile Süper Lig'de gol kralı olmayı başardı. Bu başarısı ile birçok kulübün radarına giren Gabonlu forvet, Katar takımlarından Al-Arabi'nin yolunu tuttu.



