ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Valur engeline takıldı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 7. Grup yarı final maçında karşılaştığı İzlanda ekibi Valur'a 2-1 yenildi.
ABB FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 7. Grup yarı final maçında İzlanda Ligi şampiyonu Valur'a 2-1 mağlup oldu.
Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanan müsabakada Valur, 29. dakikada Berglind Agustsdottir ve 33. dakikada Asdis Halldorsdottir'in golleriyle galibiyete uzandı.
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAK
ABB FOMGET'in tek golünü ise 47. dakikada Birgül Sadıkoğlu kaydetti.
Başkent ekibi, 9 Eylül Cumartesi günü 1. eleme turu üçüncülük maçı oynayacak.
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