Son Dakika: TFF'den UEFA'ya Beşiktaş Stadyumu başvurusu

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2026 ile 2027 yıllarında düzenlenecek finalleri için Beşiktaş Stadyumu'nun önerildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:59
Son Dakika: TFF'den UEFA'ya Beşiktaş Stadyumu başvurusu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Stadyumu'nun 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek Avrupa Ligi finali veya Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir.

Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar UEFA Yönetim Kurulu tarafından 2024 Mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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