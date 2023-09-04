UEFA, Fatih Terim'i unutmadı!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 14:15

Güncelleme: 04.09.2023 - 14:15

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı, 70 yaşına giren Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

Yapılan paylaşımda, "Galatasaray efsanesi, mutlu yıllar Fatih Terim" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, fotoğraf olarak da tecrübeli hocanın UEFA Kupası'yla çektirdiği kare paylaşıldı.

GALATASARAY DA UNUTMADI

Galatasaray, efsane teknik direktör Fatih Terim'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Bugün, kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek sayısız başarılara imza atan efsanemiz Fatih Terim'in doğum günü. Nice mutlu yıllara İmparator" ifadeleri kullanıldı.