Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı erkeklerde Coric kazandı
Dünya 152 numarası Coric, bir Masters turnuvasında en düşük sıradan şampiyonluğa ulaşan tenisçi oldu.
Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 yenen Hırvat Borna Coric kazandı.
ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının erkekler finalinde, 4 numaralı seribaşı Tsitsipas ile klasmanın 152. basamağındaki Coric karşılaştı.
Rafael Nadal, Felix Auger-Aliassime, Cameron Norrie gibi önemli isimleri eleyen Coric, final maçından da 7-6 ve 6-2'lik setlerle galip ayrıldı.
25 yaşındaki Coric, bir Masters turnuvasını en düşük sıradan kazanan tenisçi oldu. Rekoru, dünya 143'üncüsüyken 1996 Hamburg Turnuvası'nda şampiyon olan İspanyol Roberto Carretero elinde tutuyordu.
Hırvat raket, 2018'den bu yana ilk, kariyerindeki 3. tekler şampiyonluğuna imza attı.
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