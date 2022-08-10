ABD basını yazdı: 'İspanyol futbolcu Alvaro Gonzalez, Galatasaray'a önerildi'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:05

Transferde atağa kalkan Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira hamleleriyle büyük ses getirdi. Hücum hattından sonra gözünü savunmaya çeviren Galatasaray bu doğrultuda bazı oyuncuları gündemine alırken ABD basınından gelen flaş iddiaya göre; Alvaro Gonzalez Galatasaray'a önerildi.

Bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki savunmacı, menajeri tarafından Galatasaray'a önerilirken yıldız oyuncunun 2 yıllık sözleşme istediği belirtildi. Son kararın ise Okan Buruk ve gözlemci ekibinde olduğu belirtildi.

ALVARO GONZALEZ KİMDİR?

Alvaro Gonzalez, 8 Ocak 1990' da İspanya'da doğdu. Futbol kariyerine Racing altyapısında başlayan Gonzalez, daha sonra Real Zaragoza, Espanyol ve Villarreal'de forma giydi.

Deneyimli savunmacı son olarak ise 2020 yılında 4 milyon Euro bedelle Villarreal'den Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinin formasını 2 sezon boyunca giyen Gonzalez, bu yaz itibariyle serbest kaldı.

Başarılı oyuncu geçen sezon Fransız ekibinin formasıyla 11 resmi maçta forma giyerken gol veya asist üretemedi.