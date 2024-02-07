ABD basınına konuştu: Demir Ege Tıknaz'dan Fernando Santos itirafı!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:29

Güncelleme: 07.02.2024 - 12:29

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz, The Ahletic'e bir röportaj verdi.

19 yaşındaki futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada teknik direktör Fernando Santos için bir itirafta bulundu.

Demir Ege, "İlk geldiğinde Fernando Santos ile benden ne istediği hakkında konuştuk. Bana ne istediğini, topla ve topsuz oyunda neler yapmam gerektiğini anlattı. Ben de onun tarzına uyum sağlamaya çalışıyorum çünkü daha önce diğer teknik direktörlerde görmediğim bazı talepleri var" diye konuştu.

Demir Ege Tıknaz

"SANTOS'UN BEKLENTİSİ YÜKSEK"

Genç futbolcu ayrıca, "Defansif olarak benden stoperleri korumamı istiyor. Daha önce daha özgür oynuyordum ama şu anda teknik direktörümüz benden o bölgede kalmamı istiyor. Stoperlerin önünde daha fazla durmamı talep ediyor. 'Sen bizim savunmadaki güvenliğimizsin' diyor ve bunun hayati bir pozisyon olduğunu söylüyor. Bu yüzden benden ve o bölgede oynayan oyunculardan beklentisi yüksek. Ben de buna uyum sağlamaya çalışıyorum" sözlerini sarf etti.

Beşiktaş'ta bu sezon 24 maçta süre bulan Demir Ege Tıknaz, 2 asist yaptı.