Beşiktaş, Joe Worrall'ın lisansını çıkardı
Beşiktaş, Nottingham Forest'tan sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Joe Worrall'ın lisansını çıkardı.
Süper Lig'de ara transferde ilk imzayı Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'a attıran Beşiktaş, yeni stoperini duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan sezon sonuna kadar takıma katılan Joe Worrall için siyah-beyazlıların opsiyonu bulunuyor.
Önceki gün transferi açıklayan Beşiktaş, Joe Worrall'ın lisansını çıkardı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde İngiliz stoper forma giyebilecek.
İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Beşiktaş, Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı takmın bugünkün antrenmanında Joe Worrall da yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı!
- Çağlayan'daki terör saldırısında yeni gelişme
- Hatay'daki 'itirafı' sonrası sessizliğini bozdu
- Bakan Koca'ya Hatay'da protesto
- Dikkat çeken 'Lütfü Savaş' açıklaması
- Erdoğan ve Kurum hakkında suç duyurusu
- Oy yoksa oyarım!
- Çok sayıda gözaltı var!
- Deutsche Bank'tan yıl sonu dolar TL tahmini
- Erdoğan 'mağdur' etmemiş!