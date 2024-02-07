Beşiktaş'tan altyapı hamlesi: Her yıl 2 milyon Euro'luk yatırım!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:02

Güncelleme: 07.02.2024 - 12:09

Beşiktaş altyapısından çıkan Semih Kılıçsoy ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın birçok büyük kulübünün dikkatini çekerken siyah beyazlılar özkaynaktan yetişen birçok ismi dünya futboluna kazandırmaya kararlı.

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş altyapısında öze dönüş projesinin mimarı olan kulüp ikinci başkanı Hüseyin Yücel, öz kaynak düzeninin geçmiş yıllardaki gibi verimli bir şekilde çalışması için projeler hazırladıklarını belirtirken, her yıl 2 milyon Euro kaynak aktaracaklarını açıkladı.

Yönetici Feyyaz Uçar ve kulübün futbol direktörü Samet Aybaba ile altyapıdaki sorunların çözümü için önemli mesafe kat ettiklerini vurgulayan Yücel, ekonomik olarak alt yapıdaki teknik adam ve futbolcuların daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlayacaklarının altını çizerken şu ifadeleri kullandı:

"TÜRK FUTBOLUNUN MARKA DEĞERİ"

"Beşiktaş Kulübü altyapısı eşsiz bir futbolcu kaynağı. Semih Kılıçsoy gibi birçok oyuncu hemen A takımda oynayacak kapasitede. Altyapı koordinatörü Mehmet Ekşi ve ekibinin çalışmalarıyla hazır durumda."

"Amacımız transfere milyonlarca Euro harcayarak kulübü borca sokmak değil, kendi değerleriyle Türk futbolunun eserlerini marka değeri olarak sunmak."

"HEM BEŞİKTAŞ HEM DE MİLLİ TAKIM İÇİN..."

"Şu anda alt yapıdan A takıma çıkan oyuncu sayısı 9. Gelecek yıllarda bu sayıyı arttıracağız. Kaliteli tecrübeli yabancı futbolcuları da aralarına katarak Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefliyoruz."

"Beşiktaş 80'li, 90'lı yılların efsanelerinin küllerinden doğacak. Tribünler Metin, Ali, Feyyaz ve Sergen gibi yeni Türk futbolcularına marşlar yapacaklar. Hem Beşiktaş hem de milli takım için kaynak olacak."