ABD'de bahis skandalı: İki futbolcuya ömür boyu men cezası verildi!

10.03.2026 11:11:00
ABD Major League Soccer (MLS), QD Hainiu forması giyen Yaw Yeboah ve son olarak Columbus forması giyen Derrick Jones'a kendi maçlarına bahis oynadıkları gerekçeyiyle ömür boyu men cezası verdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin en üst düzey futbol ligi olan Major League Soccer'dan (MLS), yapılan açıklamaya göre, orta saha oyuncusu Derrick Jones ile kanat oyuncusu Yaw Yeboah’ın, futbol müsabakaları üzerine bahis oynadıklarının kesinleşmesi üzerine futbol faaliyetlerinden ömür boyu men edildikleri duyuruldu. 

Her iki oyuncunun da 2024 ve 2025 sezonları boyunca kendi takımlarının da dahil olduğu bir çok karşılaşmaya bahis oynadığı belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN SARI KART BAHSİ

Lig yönetiminin paylaştığı bilgilere göre dikkat çeken olaylardan biri, 19 Ekim 2024’te Columbus Crew ile New York Red Bulls arasında oynanan karşılaşmada yaşandı.

Açıklamada, Jones’un sarı kart görmesi üzerine bahis oynandığı ve bu bahsin hem Jones hem de Yeboah tarafından yapıldığının belirlendiği aktarıldı.

MLS yetkilileri ayrıca iki oyuncunun sarı kart görme ihtimaline dair bazı gizli bilgileri diğer bahisçilerle paylaşmış olabileceğini de ortaya koydu. Bununla birlikte, yürütülen soruşturmada bu bahis faaliyetlerinin maçın sonucunu doğrudan etkilediğine dair herhangi bir kanıta rastlanmadığı vurgulandı.

Kariyerlerinde bir dönem Columbus Crew’de birlikte forma giyen Jones ve Yeboah, 2024 sezonunda aynı takımın kadrosunda yer alıyordu. Ancak disiplin süreci başlamadan önce her iki oyuncunun da kulüpleriyle yolları ayrılmıştı.

28 yaşındaki Yaw Yeboah’ın sözleşmesi Ocak ayında Los Angeles FC tarafından feshedildi. Ganalı futbolcu, geçtiğimiz ay ise Çin Süper Ligi ekiplerinden Qingdao Hainiu ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki Derrick Jones ise geçen Kasım ayında Columbus Crew tarafından serbest bırakılmıştı.

