Bahis soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı... Metehan Baltacı ve Mert Hakan hakkında hapis istemi!

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

METEHAN BALTACI'NIN 13 YIL HAPSİ İSTENDİ

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Baltacı hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN 13 YIL HAPSİ İSTENDİ

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Yandaş ile Dikmen hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Yandaş ile Dikmen'in "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “FUTBOLDA BAHİS-ŞİKE” olarak bilinen soruşturmalar kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan ve tutuklanan şüpheliler hakkında iddianameler tamamlanarak, her şüpheli hakkında görevli mahkemeye ayrı ayrı dava açılmıştır. Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasadışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma bundan sonra yapılması planlanan operasyonlar ile de aralıksız şekilde sürdürülecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Metehan Baltacı futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 20 isim tutuklanmıştı.

İşte futbolda bahis ve şike operasyonu kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 34 kişilik şüpheli listesi: