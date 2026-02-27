Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahis soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı... Metehan Baltacı ve Mert Hakan hakkında hapis istemi!

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı... Metehan Baltacı ve Mert Hakan hakkında hapis istemi!

27.02.2026 16:22:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Bahis soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı... Metehan Baltacı ve Mert Hakan hakkında hapis istemi!

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

METEHAN BALTACI'NIN 13 YIL HAPSİ İSTENDİ

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Baltacı hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Baltacı'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN 13 YIL HAPSİ İSTENDİ

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Yandaş ile Dikmen hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Yandaş ile Dikmen'in "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “FUTBOLDA BAHİS-ŞİKE” olarak bilinen soruşturmalar kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan ve tutuklanan şüpheliler hakkında iddianameler tamamlanarak, her şüpheli hakkında görevli mahkemeye ayrı ayrı dava açılmıştır. Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasadışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma bundan sonra yapılması planlanan operasyonlar ile de aralıksız şekilde sürdürülecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Metehan Baltacı futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 20 isim tutuklanmıştı.

İşte futbolda bahis ve şike operasyonu kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 34 kişilik şüpheli listesi:

Image

İlgili Konular: #iddianame #bahis #Metehan Baltacı

İlgili Haberler

Futbolda 'bahis' soruşturması: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın tutukluluğu devam edecek
Futbolda 'bahis' soruşturması: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın tutukluluğu devam edecek Son dakika haberi... "Bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Futbolda bahis soruşturması... 20 kişi tutuklandı: Aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak da var!
Futbolda bahis soruşturması... 20 kişi tutuklandı: Aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak da var! Futbolda bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak'ın tutuklandığı öğrenildi.
Erden Timur ve Metehan Baltacı... Galatasaray'dan Silivri'ye ziyaret!
Erden Timur ve Metehan Baltacı... Galatasaray'dan Silivri'ye ziyaret! Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'un Silivri Cezaevi'ne giderek Erden Timur ile Metehan Baltacı'yı ziyaret ettiği öğrenildi.