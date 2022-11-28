ABD Teknik Direktörü Gregg Berhalter'den İran bayrağı yanıtı!
ABD Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gregg Berhalter, 2022 Katar Dünya Kupası'nda karşılaşacakları İran maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Berhalter, ABD'nin sosyal medyada tartışmaya neden olan İran bayrağı paylaşımına ilişkin "Postalanan şeyin bizimle ilgisi yok, bizim kontrolümüzde olmadı" dedi.
ABD Teknik Direktörü Gregg Berhalter, 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda yarın İran karşısında sadece bir futbol maçına çıkacaklarını ve tur atlamak istediklerini söyledi.
Berhalter, FIFA Medya Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sadece bir soru sorulmasına izin verilen dünkü basın toplantısının aksine İranlı gazeteciler, 49 yaşındaki Berhalter'e üst üste sorular sordu. Berhalter, yanıtlarında yeni tartışmalara neden olacak demeçlerden kaçındı.
ABD'DEN İRAN BAYRAĞI YANITI
ABD Milli Futbol Takımı'nın sosyal medya paylaşımlarında, İran bayrağındaki İslam Cumhuriyeti ambleminin kullanılmamasıyla ilgili soruya Berhalter, "Postalanan şeyin bizimle ilgisi yok, bizim kontrolümüzde olmadı. Biz sadece maça odaklandık. Yaşananların bir parçası değiliz" yanıtını verdi.
Berhalter, turnuvanın en hassas maçı olacağı ve ne düşündüğünün sorulması üzerine, "Bizim için bu, iyi bir takım karşısında sadece bir futbol maçı. İki takım da tur atlamayı istiyor. Güzel bir maç olmasını istiyoruz. İran halkının yanındayız ama sadece maça odaklandık" diye konuştu.
Kariyerini Leeds United'da sürdüren ve basın toplantısına katılan orta saha oyuncusu Tyler Adams, besmele çekerek söze başlayan İranlı bir gazetecinin İran'ın adını yanlış telaffuz ettiği uyarısı üzerine, özür diledi.
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